Coronavirus, positivi al test i prefetti di Brescia e Bergamo

Il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, e quello di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, sono risultati positivi al coronavirus. Negli ultimi giorni il primo non aveva partecipato alle riunioni proprio perché aveva accusato i primi sintomi e si trova in quarantena in appartamento. Anche Margiacchi ha contratto la malattia in forma lieve e lavora dal suo alloggio.

