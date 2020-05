Coronavirus, pm Bergamo: spettava a Roma istituire la zona rossa 

Diverse persone sono scese in piazza a Bergamo, davanti alla Procura, per protestare contro la gestione dell'emergenza coronavirus in Regione Lombardia. La manifestazione ha accompagnato l'arrivo in Procura del governatore Attilio Fontana, convocato dai pm nell'ambito dell'inchiesta sulla mancata chiusura del Pronto soccorso di Alzano, sui morti nelle Rsa e sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. Il presidente, sentito per un paio d'ore dai magistrati, è stato chiamato come persona informata sui fatti. Molti gli striscioni esposti dai cittadini, da "Fontana, Bergamo non dimentica" a "15mila morti in Lombardia, non ci dimenticheremo di questa strage".