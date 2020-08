Coronavirus, passeggeri a Malpensa: niente test ai non lombardi

Niente tampone ai non residenti in Lombardia. E' quanto hanno denunciato alcuni passeggeri sbarcati all'aeroporto di Milano Malpensa dopo essere rientrati da zone considerate a rischio contagio da coronavirus come Malta, Grecia, Spagna o Croazia. Il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Regione Marco Trivelli ha spiegato: "Priorità agli stranieri poi ai lombardi. Non c'è una limitazione ma chi è in transito è l'ultimo nelle priorità".