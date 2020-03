Coronavirus, ospedale in Fiera a Milano: "Operativi in 10 giorni" | Fontana: "Finanziato dai privati"

"A partire da tempo zero in 10 giorni saremo operativi. La sfida è essere più bravi dei cinesi". Lo ha detto il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali , parlando dell'ospedale destinato ai pazienti affetti da coronavirus che dovrebbe essere allestito in due padiglioni della struttura milanese da Regione Lombardia . Per tempo zero si intende il momento in cui saranno disponibili i materiali necessari per allestire l'ospedale.

La struttura sanitaria temporanea, ha aggiunto il presidente della fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, costerà circa 10 milioni di euro per la parte allestitiva. Potrà essere realizzata, una volta disponibile "tutto quanto è fondamentale", in una decina di giorni, compresa la parte edile, gli impianti elettrici, idrici e di distribuzione dell'ossigeno. Ciascuno dei due ex padiglioni della Fiera è in grado di ospitare venti moduli da dieci letti, per un totale di 400 posti.

Gli spazi messi a disposizione da Fondazione Fiera, i padiglioni 1 e 2 del Portello, sono inutilizzati da alcuni anni e coprono oltre 20.000 metri quadri di superficie. Li' verranno allestiti moduli/container appositamente attrezzati e capaci di ospitare fino a 10 pazienti ognuno, di cui quattro per la terapia intensiva e sei per quella sub-intensiva.

Fontana: "Ci sono le condizioni per soluzione positiva" Presente in conferenza stampa presso la struttura della Fiera, anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha affermato: "Ho avuto un incontro con il dottor Bertolaso e con i suoi tecnici, c'è la massima disponibilità per realizzare questa struttura, all'orizzonte ci sono le condizioni per arrivare a una soluzione positiva e a una soluzione rapida. Questo potrà essere un punto di riferimento per tutto il Paese".

"Finanziamenti privati pronti a coprire la spesa" Fontana ha quindi sottolineato come i "finanziamenti privati sono pronti a coprire quasi tutta la spesa" per l'ospedale.

Bertolaso: "Faremo un lavoro straordinario" E' intervenuto, infine, anche Guido Bertolaso neo-consigliere personale di Fontana nella gestione dell'emergenza: "Sono qui in punta di piedi, darò una mano con il mio team e sono sicuro che riusciremo a fare un lavoro straordinario anche con la collaborazione della protezione civile nazionale e di tutte le forze migliori del nostre Paese".