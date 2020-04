Coronavirus, nuovi indagati tra responsabili Pio Albergo Trivulzio  

Oltre al direttore generale Giuseppe Calicchio, ci sono nuovi indagati tra i vertici e i responsabili del Pio Albergo Trivulzio nell'inchiesta per epidemia e omicidio colposi della Procura di Milano. Intanto, da almeno cinque giorni il Trivulzio non pubblica più sul suo sito il bollettino quotidiano per aggiornare sulla situazione di malati e contagi per l'emergenza Covid-19 all'interno delle strutture e dei vari reparti.

