Coronavirus, nella Bergamasca effettuati primi 300 test sierologici

Sono iniziati i primi test sierologici voluti dalla Regione per i residenti ad Alzano Lombardo, Nembro e Albino, epicentro del focolaio di coronavirus. Giovedì mattina si sono presentati i primi 300 cittadini, di età tra i 18 e i 64 anni, all'ospedale di Alzano e al poliambulatorio di via Roma a Nembro. I test sono gestiti da Ats Bergamo. Da settimana prossima i test andranno avanti in tutta la provincia di Bergamo, fino a esaurimento.