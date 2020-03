Coronavirus Milano, Galli: identificare subito i focolai

"Per la città di Milano facciamo gli scongiuri ma occorre stare estremamente attenti, identificare subito i focolai e circoscriverli". Lo ha detto Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, intervistato da Skytg24, alla domanda sulla situazione dei contagi in città finora limitati. L'evoluzione dei contagi, ha detto si sta evolvendo in "scala maggiore di quello che si poteva prevedere, è una situazione senza precedenti". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui