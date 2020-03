Coronavirus, l'appello social:  "Lunedì alle 11.45 ovunque voi siate guardate verso Bergamo e pregate per noi"

Il primo cittadino ha candidamente ammesso che Covid-19 “ha cancellato una generazione. La nostra provincia in questi giorni sta vedendo morire tanti uomini e donne, senza nemmeno poter dare loro un degno saluto” ha detto Giorgio Gori a La Stampa. "Siamo in mezzo alla guerra. È giusto chiudere tutto" ha aggiunto. E poi l’ammissione: "Sono contento, anzi orgoglioso della risposta dei bergamaschi - conclude - ci sono più di seicento volontari che aiutano chi ha bisogno, infinite manifestazioni di solidarietà, imprese che si sono messe a produrre mascherine e le hanno regalate".



Tra chi guarda avanti attraverso i social c’è anche Federica Percassi, figlia del presidente dell’Atalanta. "Bergamo chiama. Vuole che l'Italia sia unita. Questa volta, per lei". Percassi lancia via Instagram un appello all'Italia e a Bergamo per pregare contro la pandemia. L’appuntamento è per il 23 marzo. "Lunedi' dalle 11.45 alle 12 guardate oltre il vostro balcone e fate arrivare il vostro sguardo a Bergamo. Guardate fuori per cercare dentro di voi per trovare parole che compongano preghiere - si legge -. Alle 12 in punto dedicheremo un lungo applauso a tutti quegli eroi che ci stanno aiutando nella battaglia contro questo male".



Un'iniziativa che accomuna medici, malati e familiari: "Raccogliete i vostri pensieri e dedicateli a chi sta ascoltando il rumore delle macchine che lo tengono in vita, a chi ha perso i propri cari senza poterli salutare, a chi non si da' pace ed e' senza il conforto di persone vicine, a chi è stanco e si lascia andare al pianto. Fate un respiro profondo e offritelo a chi esalato il suo ultimo in solitudine. Forza, e' Bergamo che ve lo chiede. La Bergamo dell'Italia intera. Bergamo non molla mai! .BergAMO.MolaMia"