Coronavirus, l’appello del parrucchiere milanese: “Come faccio a campare?"

"Sono un parrucchiere e sono arrabbiato con questo governo". E' il grido di disperazione di Daniele Andrei, titolare di un salone di bellezza a Milano che, in collegamento a "Dritto e Rovescio", lancia il suo appello per le riaperture dei parrucchieri e chiede l'aiuto del governo. "Ho sentito tremila date diverse per la nostra ripresa: si parlava di aprile, adesso addirittura di giugno. Ma come faccio a campare io?", chiede Andrei.

Il parrucchiere spiega che quando riapirà, per garantire il distanziamento sociale, dovrà servire un cliente anzichè tre. "Ma le tasse - continua e conclude Andrei - quali saranno? Sempre le stesse, così come gli affitti e le bollette"