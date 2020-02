Coronavirus, la gravidanza della moglie del "paziente 1" di Codogno procede bene

"La moglie del paziente 1 sta bene - ribadisce - ma purtroppo non riesce ad avere notizie sullo stato di salute del marito. Ho saputo da amici che lavorano all'ospedale di Codogno che suo marito era stato trasferito nella notte all'ospedale di Pavia e l'ho scritto nella nostra chat e lei. L'ha saputo da noi e si è stupita perché pensava che sarebbe stato trasferito al Sacco".

Per quanto riguarda i corridori del gruppo, "stiamo tutti bene, ma non abbiamo mai fatto i tamponi". Tutti quelli che fanno parte del gruppo vivono nella zona rossa: "Oggi va meglio, ci sono dei supermercati aperti e anche i negozi dei piccoli commercianti, ci sono code nelle farmacie ma in qualche modo si cerca di vivere normalmente. E adesso vado a farmi una corsa".

Positivi al test sei compagni di squadra del "paziente 1" Il tampone invece è stato fatto ai compagni del Picchio Calcio, la squadra dilettanti dove gioca il "paziente 1". Ad ora risultano sei persone contagiate dal coronavirus. Le persone che sono state a contatto con il paziente 1, che sabato 15 febbraio era sceso in campo con la sua squadra, e che hanno contratto il virus "non hanno sintomi e - rende noto la società - verranno curate da casa".