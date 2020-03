Coronavirus, Istituto Superiore di Sanità: al sud crescita contagi lenta

"L'andamento delle curve epidemiche mostra casi confermati in crescita a livello nazionale. Alcune regioni del nord ancora sono maggiormente coinvolte nella circolazione locale, per numero di positivi e ricoverati, specie in terapia intensiva". Lo afferma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, spiegando che "nelle aree del centrosud c'è una crescita, ma non è così veloce". Segui l'aggiornamento in tempo reale dell'emergenza coronavirus cliccando qui