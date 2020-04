Coronavirus, in Lombardia altri 960 nuovi casi: calano terapie intensive

In Lombardia i casi positivi sono 67.931 con un aumento di 960, mentre lunedì c'erano stati 735 nuovi casi, praticamente con lo stesso numero di tamponi. I nuovi decessi sono 203 per un totale di 12.579, mentre lunedì erano stati 163. Significativo il calo dei posti occupati in terapia intensiva che sono 851 (-50) e diminuiscono anche i ricoveri in terapia non intensiva che sono 9.805 (-333). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui