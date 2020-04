Coronavirus, in Lombardia 941 nuovi casi e 231 morti in un giorno

Sono 231 i morti in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un totale che sale a 11.608. Mercoledì sono stati registrati 235 decessi. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero sull'emergenza coronavirus della Regione. Per quanto riguarda i positivi, sono 941 in più per un totale di 63.094. Nella giornata di mercoledì, c'è stata una crescita di 827 casi sul giorno precedente. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-42) e negli altri reparti (-687).