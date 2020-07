Coronavirus, in Lombardia 33 nuovi contagi e nessun decesso

Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun nuovo decesso per coronavirus in Lombardia: non accadeva dal 22 febbraio , quando morì a Casalpusterlengo (Lodi) a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda di Covid-19. Sono invece 33 i nuovi positivi registrati, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 "debolmente positivi". I tamponi effettuati hanno toccato quota 7.039.

Sempre per quanto riguarda la Lombardia, restano 22 i ricoverati in terapia intensiva (stesso numero di sabato), mentre sono 148 quelli negli altri reparti (-1). Fra i nuovi positivi, sette sono stati registrati a Bergamo così come a Milano (di cui 4 in città) e sei a Brescia. Nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.

Assessore laziale: "Usiamo la mascherina o si dovrà richiudere" - "Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui", ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna".

Viminale: 59mila controlli, 22 sanzioni e due denunce - Continuano nel finesttimana i controlli anti-Covid delle forze dell'ordine. Secondo i dati del Viminale, sabato sono state controllate 59.796 persone, 22 sono state sanzionate e due denunciate per inosservanza della quarantena. Attenzione anche nei confronti di 9.517 attività con 26 titolari sanzionati e 15 provvedimento di chiusura.