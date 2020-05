Coronavirus, in Lombardia 285 nuovi casi: nessun decesso segnalato

In Lombardia i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi territoriali non hanno segnalato decessi nelle ultime 24 ore, per cui i morti per coronavirus a livello regionale restano 15.840. Salgono di 285 unità i nuovi casi (su 11.457 tamponi), arrivando a un complessivo di 87.110. Gli attualmente positivi calano a 25.614 (-16). Si registrano poi -2 posti nelle terapie intensive e -9 ricoveri negli altri reparti. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui