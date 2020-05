Coronavirus, altri 1.127 morti negli Usa | L'America Latina supera i 700mila contagi, record di casi in India

La pandemia di coronavirus continua a tenere in apprensione i Paesi di tutto il mondo. Negli Stati Uniti sono stati 1.127 i decessi nelle ultime 24 ore: un dato in lieve calo rispetto a sabato, che però porta il totale a 97.048. In America Latina sono invece 38.748 le vittime complessive, per un totale di 702.819 contagi. Il Paese più colpito dopo gli Usa è il Brasile, con mille nuovi morti (22.013 totali). Nuovo record di casi in India: 6.767 in 24 ore.