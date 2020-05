Coronavirus, in Italia 593 nuovi casi: 382 solo in Lombardia

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 593 nuovi casi di positività al coronavirus, che portano il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 a 231.732. Solo nella regione Lombardia i positivi in più sono 382. I decessi registrati sono 70 (20 in Lombardia) e le persone guarite 3.503. Sono gli ultimi dati sul contagio forniti dalla Protezione civile. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui