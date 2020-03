Coronavirus, in esclusiva a "Pomeriggio Cinque" le immagini dell’ospedale in Fiera a Milano 

"Sarà un vero è proprio ospedale temporaneo, con circa 200-250 postazioni". A parlare è Enrico Pazzali il presidente della Fiera di Milano dove in alcuni padiglioni verrà allestita una struttura sanitaria temporanea per fronteggiare l'emergenza coronavirus. A "Pomeriggio Cinque", Pazzali mostra un'area prototipo "costruita in un giorno e una notte dai tecnici, per capire se funziona e di cosa c'è ancora bisogno".

E su quando sarà pienamente operativo l'ospedale, il presidente della Fiera di Milano risponde: "Aspettiamo che venga data l'approvazione per il progetto, da questa ci siamo dati dieci giorni per portare i pazienti in terapia".