Coronavirus, "ho perso mio padre e mio marito carabiniere nel giro di una settimana"

Quando il marito Claudio Polzoni, carabiniere, ha iniziato a stare male, "credevamo che fosse solo influenza, ma la situazione peggiorava di giorno in giorno". Una notte il militare è peggiorato, ma il medico, sentito per telefono, non ha voluto ricoverarlo. La mattina non respirava ed è stato ricoverato in ospedale". Poi è morto. E' il drammatico racconto di Cristina Magni, che nel giro di una settimana, ha perso padre e marito per il coronavirus, due delle tante vittime nella Bergamasca. A farle forza la figlia di 10 anni.