Coronavirus, Gallera: virus corre veloce in tutta la Lombardia

Tgcom24

"La situazione in Lombardia è critica. La diffusione del virus è molto estesa, i dati ci dicono che in quasi tutte le zone della nostra Regione il virus corre velocemente. Nella stragrande maggioranza dei casi sono asintomatici ma sono positivi". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo al Welfare Giulio Gallera, sottolineando che è necessario quindi ricorrere a "chiusure che consentono in un arco temporale molto ristretto di far scendere la curva".