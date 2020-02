Coronavirus, Gallera: "Un altro morto a Cremona, era malata oncologica"

Terza vittima del coronavirus in Italia. L'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, ha annunciato "un altro decesso a Cremona di una donna in oncologia con situazione già compromessa e che aveva anche il coronavirus". Gallera ha inoltre spiegato che in Lombardia, dove è stata sancita la chiusura dei luoghi commerciali, di intrattenimento o svago dalle 18, ci sono "57 ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva e 5 a casa".