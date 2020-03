Coronavirus, Gallera: in Lombardia trend costante non esponenziale

"I dati giornalieri lasciano un po' il tempo che trovano però il dato è costante è questo è l'elemento più importante". Lo ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, sul trend di crescita dei contagi da coronavirus in Lombardia . "Tutti gli schemi matematici lo davano in ascesa esponenziale - ha detto Gallera - invece il dato finora è costante. Aspettiamo nei prossimi giorni, entro domenica, per verificare se c'è un rallentamento".

"Lunedì quasi zero posti intensiva" Il "recupero" dei respiratori per l'ospedale nella Fiera di Milano, "deve avvenire nei prossimi tre-quattro giorni, almeno l'ordine, non si può aspettare settimane", ha ricordato Gallera. "Noi - ha detto - lavoriamo sulle ore. Ieri eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva. Quando alle dieci e' arrivata la notizia di questi trenta respiratori dalla Croce Rossa di Milano io mi sono quasi messo a piangere per la tensione della giornata e per la bellissima notizia".

"Bertolaso migliore uomo sulla piazza" Il "countdown di dieci giorni" per l'apertura del centro di terapia intensiva nei padiglioni della Fiera di Milano "inizia da quando abbiamo l'ordine firmato dei respiratori, che sono l'elemento più importante", ha sottolineato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.

"Abbiamo chiamato il migliore uomo sulla piazza, Guido Bertolaso. Lunedì è arrivato a Milano, aveva già approfondito i temi con la sua squadra, subito molto operativo. Abbiamo le prime riunioni e lui si attivera' immediatamente", ha detto Gallera. "Lo spazio c'è - ha aggiunto l'assessore - appena abbiamo la certezza di poter ordinare in tempi rapidi una quantità significativa di respiratori iniziamo i lavori".