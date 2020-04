Coronavirus, Gallera: in Lombardia -55 pazienti in terapia intensiva 

Sono 55 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia (in totale 1.326): lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook aggiungendo che i decessi sono stati 345 (per un totale di 8.656 morti). Complessivamente il numero di positivi sale a 49.118 con un aumento di 1.598 rispetto a ieri, mentre il numero dei ricoverati non in terapia intensiva giunge a quota 12.002 (+200). Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui