Coronavirus, Gallera: "Il bilancio cresce, ma in maniera inferiore rispetto a ieri"

"Il bilancio dei contagi e delle vittime del coronavirus cresce ma in maniera inferiore rispetto a ieri: sono 17.713 i casi positivi (+1.493), 7.285 gli ospedalizzati, 924 le persone in terapia intensiva (+45), 1.959 i decessi (+319)". Lo afferma in conferenza stampa l'assessore lombardo al Welfare Giulo Gallera, spiegando che, però, per capire il "trend servono i dati del fine settimana". Gallera ha poi invitato "tutti a restare a casa".