Coronavirus, Fontana: "Per 4 maggio servono regole chiare per tutti"

Per la Regione Lombardia è "fondamentale che da qui al 4 maggio ci siano regole chiare, certe e inequivocabili". A chiederle è il governatore Attilio Fontana, citando come esempi le indicazioni "per l'utilizzo delle mascherine o a un protocollo univoco da applicare a chi, rientrato al lavoro, risultasse poi positivo al Covid-19". E sottolinea che, dopo le prime aperture del 4 maggio, bisognerà anche prevedere "la riapertura di tutte le altre attività".

