Coronavirus, Fontana: "In Lombardia crescita contagi limitata"

Secondo il governatore della Lombardia Attilio Fontana "per quanto riguarda i numeri siamo nella stesso trend dei giorni scorsi". Per Fontana gli aumenti dei casi positivi per il coronavirus "sono molto limitati rispetto a quanto avvenuto nella scorsa settimana". La stabilizzazione del trend, ha concluso, potrebbe "voler dire che si va verso una discesa. Ce lo auguriamo ma non abbiamo nessun elemento concreto per averne la conferma". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui