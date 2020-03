Coronavirus, cartelli per comunicare con un paziente sordo: il gesto delle infermiere scalda il cuore

"Come stai?", "ti saluta tuo figlio". Sono i cartelli scritti dalle infermiere dell'ospedale Pavullo, in provincia di Modena, per comunicare con un paziente anziano con difficoltà uditive. Un gesto che scalda il cuore e commuove. Fortunatamente il paziente è risultato negativo al coronavirus. "Ti spostiamo in un altro reparto", gli comunicano sempre con una scritta su un foglio A4. E ancora: "Se hai bisogno spingi il pulsante rosso".