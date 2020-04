Coronavirus, esperto: l'epidemia a Milano non ha rallentato come ci si aspettava

"L'epidemia nella città di Milano non ha ancora rallentato come ci si aspettava e come è successo in provincia". E' quanto afferma Francesco Blasi, direttore del Dipartimento di Medicina interna e della Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico di Milano. "Al Policlinico c'è minore pressione sul pronto soccorso, quindi un pochino di effetto si vede e dobbiamo ringraziare i cittadini che stanno rispettando le regole", aggiunge.