Coronavirus, due infermiere dell'ospedale di Bergamo: "Situazione pesante anche dal punto di vista psicologico"

"Già le 10 ore del turno di notte in terapia intensiva o in sala operatoria sono dure in tempi normali, non parliamo di ora". Così Maddalena Ferrari e Maria Berardelli, infermiere all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, raccontano a NewsMediaset com'è cambiata la loro vita "nei reparti e a casa" con l'emergenza coronavirus. "Una situazione pesante dal punto di vista fisico e psicologico", ammettono.