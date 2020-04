Coronavirus, da lunedì primi pazienti nel nuovo ospedale Fiera Milano

L' ospedale di terapia intensiva alla Fiera di Milano partirà lunedì con i primi pazienti. Ancora non si sa quanti ne saranno ricoverati esattamente (dipende dalle richieste degli altri ospedali che non hanno più posto), ma saranno disponibili fino a 24 letti . Il personale è formato da collaboratori del Policlinico (che gestirà l'ospedale) e da persone assunte attraverso i bandi regionali e della Protezione civile.

Complessivamente si sono candidati circa 500 medici e 3.500 infermieri. Per ogni posto letto sono previsti un medico e due infermieri. Non verranno aperti subito tutti i 208 posti letto disponibili perché la richiesta di ricoveri in terapia intensiva in Lombardia sta calando, e quindi si valuterà in base alle condizioni dei pazienti quanti letti rendere via via disponibili.

Ospedale costruito in 10 giorni Come ha spiegato il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, durante l'inaugurazione del nuovo ospedale, in "10 giorni abbiamo fatto ciò che in maniera ordinaria si fa in qualche anno". Sono stati oltre 1.200 i donatori che hanno contribuito alla realizzazione del polo e in totale sono stati raccolti 21 milioni di euro.