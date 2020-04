Coronavirus, Conte: Lombardia poteva creare zona rossa Alzano-Nembro

"Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro zona rossa in piena autonomia", dopo i primi casi di coronavirus. Lo scrive il premier Giuseppe Conte, precisando che "non vi è argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al governo nazionale o ad altre autorità locali". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui

"Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro Zona Rossa". Con questa nota il presidente Giuseppe Conte replica alle polemiche sulla tardiva zona rossa istituita nei due comuni bergamaschi. "Non vi e' argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al Governo nazionale o ad altre Autorità locali. Se la Regione Lombardia ritiene che la creazione di nuove zone rosse andasse disposta prima, con riguardo all'intero territorio regionale o a singoli comuni, avrebbe potuto tranquillamente creare "zone rosse", in piena autonomia", puntualizza Conte. "Si fa presente - continua la nota del Presidente Conte - che le

Regioni non sono mai state esautorate del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti". "Al pari di quanto hanno fatto altre Regioni - conclude Conte - come il Lazio, la Basilicata e la Calabria, nei cui territori, con ordinanza, sono state create "zone rosse" limitatamente al territorio di specifici comuni".

Gallera: zona rossa a Bergamo? Compito del governo - Spettava al governo centrale disporre l'istituzione di una zona rossa nell'area di Nebro e di Alzano Lombardo, i due comuni della Bergamasca risultati uno degli epicentri lombardi del Coronavirus. Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, replicando ad un articolo pubblicato dal Corriere della Sera. "Era lo Stato che doveva farlo", ha messo in chiaro Gallera precisando che "non rientra nelle competenze istituzionali e

costituzionali delle Regioni disporre delle forze dell'ordine e delle forze armate". L'istituzione di un'area blindata in provincia di Bergamo con divieto di accesso e uscita e con lo stop di tutte le attività produttive "doveva e poteva essere fatta dal governo, solo loro avevano il potere", ha insistito l'assessore lombardo che ha ribadito: "La zona rossa prevede che quell'area venga blindata come è avvenuto a Codogno, con forze dell'ordine che hanno chiuso tutti gli accessi e chiuso tutte le attività produttive. Questi due elementi non rientrano nella facoltà della Regione. Noi non possiamo chiudere le attività commerciali".

Calderoli: "Conte la smetta con lo scaricabarile" - "Adesso basta, ognuno si assuma la sua responsabilità. Anche sulla mancata decisione di fare la zona rossa ad Alzano e Nembro, una chiusura che probabilmente avrebbe salvato centinaia di vite nella bergamasca, una chiusura di competenza esclusiva statale. Adesso basta, il Governo e il

premier Conte che avevano la responsabilità di decidere non giochino a scaricabarile sulla Regione Lombardia". Lo dice il senatore della Lega Roberto Calderoli .