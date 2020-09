Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi , risultato positivo al coronavirus pochi giorni fa, è stato ricoverato giovedì, intorno alla mezzanotte, al San Raffaele di Milano, per accertamenti. Il ricovero si è reso necessario a scopo precauzionale, dopo la comparsa di alcuni sintomi del Covid-19. "Il quadro clinico non desta preoccupazioni", si legge in una nota dello staff del leader di FI.

Accompagnato in ospedale in macchina dalla sua scorta, Berlusconi è apparso in buone condizioni: camminava senza fatica. Ora si trova in una stanza isolata del settore D del San Raffaele, dedicato ai pazienti solventi. In isolamento domiciliare nella sua villa di Arcore da mercoledì, giovedì pomeriggio era intervenuto telefonicamente a un convegno del suo partito a Genova dicendo di stare "abbastanza bene" e di non avere più febbre e dolori. Poche ore dopo la decisione del ricovero.