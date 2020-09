Coronavirus, Berlusconi rassicura: "Sto abbastanza bene, continuo a lavorare" | "Tanta vicinanza mi ha commosso"

"Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso". Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, tranquillizza gli azzurri in un intervento telefonico a un convegno a Genova, dopo la positività riscontrata al coronavirus. "Mi è capitato anche questo - ha affermato -, ma non ho più febbre né dolori".