Berlusconi: "Preoccupato per la crisi ma no a un governissimo"

Un governo di unità nazionale per superare la crisi coronavirus "non farebbe bene all'Italia". Ne è convinto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si dice però "molto preoccupato" per la situazione economica. La soluzione quindi "è una sola: meno tasse e meno burocrazia. Un serio shock fiscale con la flat tax e la riduzione delle aliquote" potrebbe "ridare fiato alle aziende e restituire liquidità al mercato".