Recovery Fund, Berlusconi: "No uso in modo assistenziale o clientelare"

Silvio Berlusconi, riunendo i vertici di Forza Italia, si è detto preoccupato per la grave situazione economica del Paese. "Il mondo produttivo - ha sottolineato - rischia di pagare caro le conseguenze del coronavirus e dell'incapacità del governo di dare risposte credibili in tempi accettabili. L'aiuto dell'Europa è indispensabile per ripartire, ma le risorse del Recovery Fund non vanno usate in modo assistenziale o peggio ancora clientelare".