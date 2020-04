Coronavirus, Bergamo tira un sospiro di sollievo: vuoto il pronto soccorso dell'ospedale

Dopo la foto della chiesa del cimitero senza più bare , Bergamo torna a tirare in sospiro di sollievo nella bufera che l'ha travolta in piena emergenza coronavirus. Stavolta la buona notizia arriva dal pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII che è vuoto. Dopo settimane invivibili tra quelle sale e quei corridoi per i tanti malati di Covid-19, ora anche gli operatori sanitari commentano: "Torniamo a respirare".

Così se gli ultimi numeri riaccendono la speranza (sabato sono stati 39 i deceduti e il numero dei positivi ricoverati è stato di 298, mentre si era arrivati anche a 500), la città continua a stringersi con tante iniziative intorno a medici e infermieri impegnati in prima linea.

L'ultima sono 160 buoni cena per medici, infermieri e operatori sanitari donati da RistorantiBergamo a favore proprio di chi lavora all'ospedale Papa Giovanni XXIII. I buoni sono validi per due persone per una cena o un pranzo in 32 dei locali aderenti al gruppo bergamasco nato per creare iniziative enogastronomiche e culturali sul territorio.

"Loro sono i nostri eroi e abbiamo pensato di ringraziarli con il nostro cibo, con quello - dice l'associazione - che possiamo donare: una serata per due nei nostri ristoranti quando sarà possibile riaprire i locali e la situazione sarà più tranquilla". E forse quella data non è più troppo lontana.