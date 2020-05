Coronavirus, Attilio Fontana: "I contagi aumenteranno, evitare focolai"

"Le infezioni in questi giorni aumenteranno di sicuro, perché ci sarà più contatto fisico, ma noi dobbiamo cercare di tenerle sotto controllo, evitare che si diffondano in maniera incontrollata, evitare che nascano nuovi focolai". Questo il monito del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento a "Mattino Cinque".

"Oggi gli italiani hanno riacquistato un po' di libertà, ma se vogliono mantenerla devono continuare a rispettare quelle regole che consentono di tenere lontano il virus", ha ribadito il governatore lombardo sottolineando che nelle prossime settimane l’aspetto più importante "sarà il monitoraggio". Fontana parla poi delle accuse mosse nei suoi confronti per quanto riguarda la gestione dell’emergenza dichiarando che contro di lui è stata orchestrata "in maniera scientifica una campagna di odio politico". "Dormo sonni tranquilli, non ho nessun peso sulla coscienza", ha comunque ribadito il governatore.