Convoglio deragliato in Brianza, sospesi il macchinista e il capotreno

Sono stati sospesi "cautelativamente" il macchinista e il capotreno del convoglio deragliato a Carnate, in Brianza. Lo spiega Trenord in una nota. L'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale aggiunge di aver offerto loro "supporto psicologico" e di essersi messa a disposizione della magistratura per le indagini. Il treno della linea Lecco-Milano ha viaggiato per 10 km senza i due dipendenti, scesi per una pausa.