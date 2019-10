Como, rapisce e picchia l'ex moglie: poi si pente e tenta il suicidio

Ha aggredito e rapito l'ex moglie mentre andava al lavoro, portandola nel suo appartamento dove l'ha picchiata. Dopo averla liberata, ha incendiato l'auto nel box e ha tentato di suicidarsi. La vicenda è accaduta a Mozzate, in provincia di Como. Ora il 57enne è ricoverato all'ospedale di Varese. L'uomo dovrà rispondere di sequestro di persona, maltrattamenti e incendio doloso. La donna non è in pericolo di vita.