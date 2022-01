Como, percepiva pensione sociale ma era "scappato" in Argentina: truffa da 60mila euro

Guardia di finanza

I finanzieri di Menaggio (Como) hanno sequestrato oltre 60mila euro erogati dall'Inps e indebitamente percepiti da un cittadino italiano residente in Argentina. Le indagini hanno consentito di individuare il cittadino, residente in modo fittizio in un comune dell'Alto Lago, che si era fatto assegnare un assegno sociale ma poi, stando a quanto ricostruito, aveva trasferito la residenza in Argentina senza comunicarlo all'Istituto previdenziale. Dal 2013 ha incassato un totale di 62.200 euro che ora la Gdf sta tentando di recuperare.