Como, in piedi sul tetto dell'auto per salutare la mamma ricoverata per Covid

Una donna è rimasta per ore in piedi sul tetto della propria auto nella speranza di poter salutare la mamma ricoverata per Covid. E' avvenuto a Como, di fronte all'ospedale Valduce. La scena è stata immortala da un residente e condivisa sui social. "Una ragazza che da stamattina provava a salutare la sua mamma - si legge nel post -. Si disperava perche non riusciva a vederla ma senza demordere. Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere".