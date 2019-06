Como, giovane muore dopo essere stato accoltellato alla festa del paese: arrestato un 47enne

Un 25enne è morto nella notte a Veniano, nel Comasco, dopo essere stato accoltellato in un parco durante la festa del paese. Sembra sia rimasto coinvolto in una lite per futili motivi. Ferito gravemente, è stato soccorso e accompagnato in codice rosso in ospedale, dove però è morto. Il giovane si chiamava Hans Junior Krupe, con genitori olandesi, era nato e cresciuto nel Comasco. Arrestato un 47enne, che ha confessato dopo un lungo interrogatorio.