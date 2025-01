Un 52enne è morto in un incidente stradale avvenuto mercoledì sulla SS340 del lago di Como, nel territorio di Brienno (Como). L'incidente si è verificato in galleria. L'uomo, in sella a una moto, ha impattato contro un'auto perdendo il controllo del mezzo e finendo a sbattere contro la parete laterale. Il tunnel è rimasto chiuso per oltre un'ora e mezza e il traffico deviato verso il centro abitato.