Como, 16enne precipita da un tetto mentre fa parkour: gravissimo

Un ragazzo di 16 anni è precipitato dal tetto di un edificio a Mariano Comense, nel Comasco, cadendo nel vuoto per almeno cinque metri. Ora si trova in condizioni gravissime. Al momento dell'incidente era in compagnia di amici con cui, pare, stesse facendo parkour. Dopo il cedimento di un lucernario o di un pannello, il 16enne è caduto negli spazi interni dello stabilimento.