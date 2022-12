Cologno Monzese (Milano), spari nella metro: arrestato un 20enne

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri per cercare il giovane, che intanto si era dileguato, come gli altri ragazzi coinvolti nel litigio. Alla fine i militari lo hanno trovato mentre cercava di confondersi tra i passeggeri all'interno di una carrozza del treno e hanno anche rinvenuto l'arma, rivelatasi una pistola a salve , nascosta tra i binari.

Il ragazzo arrestato, italiano, avrebbe avuto un litigio con circa dieci coetanei di origini nordafricane e avrebbe sparato per intimidirli. Si sarebbe poi dato alla fuga, occultando l'arma e cercando di nascondersi nel treno.

Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 48 colpi a salve, 100 euro in contanti, un bilancino di precisione e circa 50 grammi di hashish. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente denunciato in stato di libertà per procurato allarme e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.