Codogno: si sposano e, in abiti di nozze, vanno a vaccinarsi

Afp

Nel giorno del matrimonio hanno deciso di regalarsi anche il vaccino. Protagonista una coppia che si è sposata, ha dato il tradizionale ricevimento di rito e, poi, è andata all'hub di Codogno, nel Lodigiano, per ricevere la proprio dose. Il giorno non è stato casuale: per lui si trattava della seconda dose e, quando ha prenotato, è venuta fuori proprio la data del matrimonio. Lei, dovendo prenotare la prima dose, ha scelto ovviamente lo stesso giorno.