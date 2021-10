Cocaina nascosta in quadri: la Gdf di Varese ne sequestra 5 chili

ansa

La guardia di finanza di Varese ha condotto un'operazione che ha portato all'arresto di un cittadino boliviano e al sequestro di oltre 5 chili di cocaina purissima per un valore di 800mila euro destinata allo spaccio in Trentino. La cocaina, proveniente dal Brasile e giunta a Malpensa, era nascosta in tubi attorno ai quali erano avvolte le tele di quadri decorativi.