Chiara Mercedes Lindl, una raccolta fondi ridà speranza alla famiglia: continuano le ricerche nel Lago d'Iseo dopo 70 giorni senza esito

La scomparsa La giovane tedesca è scomparsa durante un'uscita in barca, per festeggiare il compleanno di un'amica di 23 anni, tra Pisogne e Lovere. La musica, l'alcol. L'amica era ubriaca e si è messa improvvisamente alla guida quando a causa di una manovra azzardata "Chiara che era a prua, cadde", come raccontano i genitori al Giorno.

Le ricerche Da quel giorno i vigili del fuoco non si sono mai fermati nelle ricerche. Hanno mappato l'area, scandagliato i fondali (profondi in alcuni punti fino a 200 mt) e fatto quanto in loro possesso, per poter ridare un corpo alla famiglia di Chiara Mercedes Lindl. Dopo un mese ufficialmente le ricerche sono state sospese. I volontari della Protezione civile del Garda però continuano: prima in supporto ai vigili del fuoco, poi nel tempo libero.