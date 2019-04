Caso Maugeri,scarcerato Costantino Passerino,coimputato di Formigoni

Costantino Passerino, ex direttore finanziario ultrasettantenne della fondazione Maugeri, coimputato per corruzione di Roberto Formigoni, esce dal carcere di Bollate per andare a scontare la pena a casa. La richiesta di detenzione domiciliare era stata presentata per motivi di salute ed è stata accolta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ex manager è stato condannato definitivamente a 7 anni e 7 mesi. Resta in cella l'ex governatore lombardo.