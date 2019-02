Caso Maugeri: Roberto Formigoni è entrato nel carcere di Bollate

Lʼarrivo di Roberto Formigoni al carcere di Bollate IPA 1 di 17 LaPresse 2 di 17 LaPresse 3 di 17 LaPresse 4 di 17 LaPresse 5 di 17 LaPresse 6 di 17 LaPresse 7 di 17 LaPresse 8 di 17 LaPresse 9 di 17 IPA 10 di 17 IPA 11 di 17 IPA 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 IPA 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Chiesti i domiciliari - La difesa di Roberto Formigoni ha depositato una istanza per chiedere la detenzione domiciliare per l'ex governatore lombardo. La richiesta è stata presentata dall'avvocato Mario Brusa, suo storico difensore, al sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamamma. La richiesta si basa soprattutto sull'età anagrafica dell'ex governatore, che ha superato i 70 anni. Per questo, secondo i suoi legali, Formigoni avrebbe il diritto di beneficiare della detenzione domiciliare.



Procura pronta a dire no alla richiesta - La Procura generale di Milano è pronta a dare parere negativo all'istanza di detenzione domiciliare presentata dalla difesa di Roberto Formigoni. Negli uffici giudiziari si fa notare che per il reato di corruzione, in base alle nuove norme della legge "spazzacorrotti", come per altri reati contro la pubblica amministrazione non possono essere concesse al condannato in via definitiva misure alternative al carcere per scontare la pena. Sull'istanza deciderà la Corte d'Appello.